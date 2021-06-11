أســــــرة
نصائح لنتائج أفضل
يقول المختصون إنه من أجل تحقيق عملية تبييض الأسنان بالليزر النتائج المرغوب فيها، فإن هناك بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها، ومن بينها الابتعاد عن كل ما له صبغة ويدخل عن طريق الفم، إذ يجب الابتعاد عن استخدام معجون الأسنان، الذي يحتوي على ألوان، وكذلك الغرغرة والمضمضة التي تكون ذات لونأكمل القراءة »
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