حوادث
سنتان لمتهم بالاعتداء على ابن عمه
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق بحار، مدته سنتان حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي. وتقدم المتهم من تلقاء نفسه أمامأكمل القراءة »
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