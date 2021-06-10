الرياضة
تشيلسي يدخل السباق على حكيمي
ذكرت قناة «سكاي سبورت» أن تشيلسي، قدم بدوره عرضا بقيمة 60 مليون أورو، لإنتر ميلان، من أجل انتداب أشرف حكيمي إلى صفوفه، على غرار باريس سان جيرمان. وأوضحت القناة أن تشيلسي عبر عن رغبته في تقديم لاعب بالفريق لفائدة إنتر ميلان، من أجل التفوق على عرض باريس، الذي سبق واتفقأكمل القراءة »
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