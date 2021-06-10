حوادث
رصاص الأمن لقتل “بيتبول”
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن تامسنا، التابعة للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة، على وكيل الملك، الأحد الماضي، حارسا ليليا تعارك مع عناصر فرقة الدراجات النارية ليلة السبت الماضي، وحرض كلبا من فصيلة “بيتبول” عليها. وذكر مصدر “الصباح” أن عناصر التدخل الميداني كانت تريد رأس شخص معروف بسوابقه القضائية ومبحوثأكمل القراءة »
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