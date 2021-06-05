حوادث
تشققات بالمحكمة الابتدائية بطنجة
هلع وخوف عاشه الموظفون والبناية دشنت في مارس الماضي عاش موظفو المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح الأربعاء الماضي، حالة من الرعب بشأن اهتزاز بجنبات المحكمة التي دشنت أخيرا، من قبل محمد بنعبد القادر وزير العدل. وذكرت مصادر “الصباح”، أن الموظفين أخلوا المكاتب بالنظر إلى شدة الاهتزاز الناجم عن حفر لمرأب سياراتأكمل القراءة »
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