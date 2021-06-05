الرياضة
الوداد يعمق جراح برشيد
الفريق الأحمر نجا من مصيدة اليوسفية والكعبي ينافس على لقب الهداف عمق الوداد الرياضي جراح يوسفية برشيد، بفوزه عليه بهدف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الخميس)، لحساب مؤجل الدورة 16 من بطولة القسم الأول، ليواصل مطاردة الرجاء الرياضي. وأحرز أيوب الكعبي واحدا من أجمل أهداف البطولة، إذ حولأكمل القراءة »
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