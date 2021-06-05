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ملف الصباح

المخطط أمام امتحان كورونا

منذ 36 ثانية
الباحث القري قال إن الدولة والمجتمع مدعوان لتمويله وتنزيله لم يشكل المغرب الاستثناء كغيره، جراء المرحلة العصيبة، التي يمر منها، بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على المجالين الاجتماعي والاقتصادي. ويواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، رغم التوجيهات الاستباقية لجلالة الملك، من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة، المتمثلةأكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية
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