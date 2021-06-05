الرياضة
خنيفرة ينتعش بـ 100 مليون
توصل شباب أطلس خنيفرة ب 100 مليون عبارة عن الشطر الأول من منحة المجلس البلدي. وتخصص المنحة لتسديد مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة الفريق، في انتظار التوصل بمنحة جهة خنيفرة بني ملال، والمحددة في 200 مليون، إضافة إلى الشطر الثاني من منحة الجامعة المحددة في 100 مليون. وصرفت إدارة الفريق الخنيفريأكمل القراءة »
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