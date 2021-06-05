مجتمع
نصف المغاربة متذمرون من خدمات النقل
46 بالمائة غير راضين والشباب والنساء والميسورون أكثر الناقمين في وقت تعاد فيه بعدد من المدن الكبرى بالمملكة، هيكلة النقل العمومي، وتفويت القطاع لعدد من الشركات الأجنبية، وخاصة الفرنسية والإسبانية، ما يزال مستوى رضى المغاربة على شبكة النقل متدنيا، وهو ما أكده استطلاع حديث، لآراء المغاربة حول الخدمات التي تقدمهاأكمل القراءة »
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