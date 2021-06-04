خاص
مدرسة التجارة والتسيير… التكوين في خدمة المقاولة
ملاءمة التدريس مع حاجيات سوق الشغل وتخصصات مغرية أمام الطلبة تهدف المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها من التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية. ويعتمد التكوين بهذه المدارس على نظام بيداغوجي حديث يهتم في الوقت ذاته بتلقين المعارف والمهارات وبتنميةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل