حوادث
الحبس لشرطي متهم بالنصب
أوهم ضحاياه بإمكانية تقريب مواعيد إنجاز البطاقة الوطنية مقابل مبالغ مالية ثمانية أشهر حبسا نافذا، هي العقوبة التي أصدرتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أول أمس (الاثنين)، في حق مقدم شرطة متابع في حالة اعتقال من أجل النصب وطلب وقبول هبة، من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفاأكمل القراءة »
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