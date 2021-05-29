حوادث
الاحتجاز والاغتصاب يلاحقان مسؤولا أمنيا
فتاة اتهمته بالتبول عليها بعد الاعتداء الجنسي والجسدي وقدمت قرصا مدمجا أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، ضابط أمن ممتازا، يشتغل بالمفوضية الجهوية للأمن بمشرع بلقصيري التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، في حالة سراح، بعدما اتهمته فتاة باحتجازها واغتصابها والضرب والجرحأكمل القراءة »
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