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فنانون مستاؤون من إغلاق المسارح
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تحتج على استثنائها من إجراءات التخفيف احتجت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية على استمرار غلق المسارح ودور الثقافة وقاعات السينما وفضاءات العروض، بسبب استثنائها من إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة. وعبرت النقابة عن “استغرابها وقلقها الشديدين إزاء تجاهل الحكومة لكل نداءات واستغاثات المهنيين والهيآت التمثيليةأكمل القراءة »
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