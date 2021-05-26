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اذاعة وتلفزيون

فنانون مستاؤون من إغلاق المسارح

منذ 25 ثانية
Two men peek through the entrance gate of 'Cinema Royal' in the Moroccan capital Rabat on July 18, 2018. Morocco had nearly 300 cinemas in the 1980s, there are about thirty today. / AFP PHOTO / FADEL SENNA
النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تحتج على استثنائها من إجراءات التخفيف احتجت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية على استمرار غلق المسارح ودور الثقافة وقاعات السينما وفضاءات العروض، بسبب استثنائها من إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة. وعبرت النقابة عن “استغرابها وقلقها الشديدين إزاء تجاهل الحكومة لكل نداءات واستغاثات المهنيين والهيآت التمثيليةأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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