افتتاح مهرجان البيضاء لفنون الطفل العربي

افتتحت، مساء أمس الإثنين، بقاعة ابن ياسين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء، فعاليات مهرجان البيضاء لفنون الطفل العربي، الحدث الثقافي الذي يعنى بتنمية الحس الفني لدى الناشئة في الدول العربية.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية، التي ينظمها اتحاد المنتجين المغاربة، إلى غاية 28 ماي الجاري، بتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب، بمشاركة 15 بلدا عربيا، بتكريم ثلة من الشخصيات من عوالم الفن والمسرح والإبداع الثقافي، ويتعلق الأمر بالفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانون والممثلون محمد الجم وسعاد خيي وأمال التمار، وأميمة بن الزوين والمؤلف المسرحي والناقد عبد الكريم برشيد، إلى جانب الليبية أمال الهنقاري وهي خبيرة دولية في حقوق الطفل.

وتنفيذا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد تقرر تنظيم هذا الحدث الثقافي الذي يعنى بفنون الطفل العربي، بالجمع بين الحضوري والافتراضي.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية للثقافة (جهة الدار البيضاء سطات) مسابقات في مجالات إبداعية متنوعة. ويتعلق الأمر بكل من “الفيلم التربوي و القصة المصورة” و”مسرح الطفل” و”الموسيقى والغناء”و “التكنولوجيا والاختراع” و”الفن التشكيلي والرسم” و”فن الركح بما في ذلك فن الشعر والخطابة والقراءة والمسرح الفردي وفن العرائس” .

وستتخلل فقرات هذا المهرجان، ندوات ثقافية وفنية من قبيل “الفنون والنمو النفسي والاجتماعي عند الطفل” و”الفنون والتربية” و”الطفل والفنون في البلدان العربية..أي واقع وأية آفاق”، فضلا عن سلسلة من العروض الترفيهية والفنية.

(ومع)