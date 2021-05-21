أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح

“التواطؤ الإسباني بالوثائق”… “”مقصلة” حموشي تسقط واليا بـ “ديستي”… “”أيتام” المبادرة الوطنية يتمردون”… “ريع صفقات كراء السيارات”… “الحصار المالي يشتد على رؤساء الأندية”… ملف خاص بعنوان “إسبانيا والجزائر… لعنة الجوار”… “الوداد يطل على إنجاز تاريخي جديد”… حوار بعنوان “العلمي: حكومة العثماني خطأ تاريخي”… “التشرميل يستنفر مسدسات الأمن”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد نهاية الأسبوع (السبت والأحد) من جريدة الصباح.