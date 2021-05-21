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وطنية

الداخلية تفتح التسجيل في اللوائح

منذ 10 ثواني
قررت وزارة الداخلية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، ابتداء من 2 يونيو إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، لإعطاء الفرصة لطلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة من قبل الأشخاص غير المقيدين فيها، والذين بلغوا سن ثماني عشر سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالسأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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