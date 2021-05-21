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الرياضة

“الطاس” تحرم طنجة من الانتدابات

منذ 20 ثانية
حكمت بـ 142 مليونا لفائدة التونسي جلاصي حرمت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، اتحاد طنجة، من الانتدابات، بسبب تأخره في تسديد مستحقات اللاعب التونسي حمزة الجلاصي، البالغة 142 مليون سنتيم. واضطرت “الطاس” إلى اتخاذ القرار بعد نهاية المهلة التي منحتها لاتحاد طنجة، لتنفيذ الحكم، بأزيد من ستة أشهر وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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