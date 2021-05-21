حوادث
العدول ينتفضون ضد الوزارة
إضراب لثلاثة أيام ومطالب بتعديل ودسترة قوانينهم انطلقت، الثلاثاء الماضي، واحدة من الأشكال الاحتجاجية لعدول المملكة، ضد وزارة العدل بإغلاق مكاتبهم والامتناع عن إنجاز المهام الموكولة إليهم، تعبيرا منهم على تذمرهم بسبب عدم تعاطي وزارة العدل بالجدية اللازمة مع مطالبهم التي جمدت في الرفوف منذ عشر سنوات. وجاءت الإضرابات التيأكمل القراءة »
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