حوادث
مداهمة عرس خرق الطوارئ
الشرطة والسلطة بمراكش ضبطتا المخالفين في حالة تلبس داهمت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بمراكش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، عرسا اختار منظموه خرق الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات للوقاية من عدوى فيروس كورونا. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 15 قامت رفقة السلطة بمداهمة منزل بتراب الملحقة الإداريةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.