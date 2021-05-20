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حوادث

مداهمة عرس خرق الطوارئ

منذ 40 دقيقة
الشرطة والسلطة بمراكش ضبطتا المخالفين في حالة تلبس داهمت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بمراكش، مساء أول أمس (الثلاثاء)، عرسا اختار منظموه خرق الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات للوقاية من عدوى فيروس كورونا. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية 15 قامت رفقة السلطة بمداهمة منزل بتراب الملحقة الإداريةأكمل القراءة »


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منذ 40 دقيقة
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