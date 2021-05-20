الأولى
التحقيق في رشوة بـ 400 مليون
أودع قاضي التحقيق بابتدائية القنيطرة، أخيرا، شخصين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، يشتبه تورطهما في جريمتي النصب وانتحال صفات ينظمها القانون. كما أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية، الاثنين الماضي، شرطيا توسط للضحية قصد دفع أموال عبارة عن رشوة مقابل تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عضوأكمل القراءة »
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