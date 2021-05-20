حوادث
حرب شوارع بالجديدة تطيح بشباب
أمرت النيابة العامة بالجديدة، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، أخيرا، بوضع خمسة شباب، ضمنهم راشدان وثلاثة قاصرين تحت تدابير الحراسة النظرية والمراقبة الأمنية لفائدة البحث والتقديم. وعلمت “الصباح” أنه جرى إيقاف المتهمين الخمسة على خلفية الاشتباه في تورطهم في أحداث رشق بالحجارة وأعمال شغب شهدها أحد الدواوير القريبةأكمل القراءة »
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