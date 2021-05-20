الرياضة
موظفون بالوزارة يلتهمون منح الجامعات
يتقاضون أجرا إضافيا ويتقلدون مناصب ضد قانون الوظيفة العمومية يستفيد بعض موظفي وزارة الثقافة والشباب والرياضة من أجور إضافية من الجامعات الرياضية، رغم مخالفة ذلك لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بالوضع رهن إشارة. وتسمح الوزارة لبعض موظفيها الموضوعين رهن إشارة الجامعات الرياضية، بتقاضي أجر ثان يفوقأكمل القراءة »
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