الأولى
رؤساء أقسام يغتنون من “المبادرة”
“تحقيقات” شكلية تفتح شهيتهم لمزيد من الاغتناء غير المشروع لم تحاصر التحقيقات “الشكلية” التي فتحتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، مع العديد من رؤساء الأقسام الاجتماعية في بعض الولايات والعمالات، تحركاتهم بخصوص تفويت صفقات مشبوهة تساوي الملايين. وفاحت روائح فساد من داخل العديد من أقسام العمل الاجتماعي، دون أن تعمل الجهاتأكمل القراءة »
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