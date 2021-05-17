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اذاعة وتلفزيون

مليون ونصف مليون شاهدوا أفلاما في الأنترنيت

منذ دقيقة واحدة
المركز السينمائي يكشف حصيلة عرض 64 فيلما طويلا و33 قصيرا في موقعه الإلكتروني قال المركز السينمائي المغربي إن الأفلام السينمائية المغربية التي جرى عرضها عبر منصة خاصة على شبكة الانترنت، بعد إغلاق قاعات السينما وإلغاء تنظيم المهرجانات السينمائية، بسبب تفشي فيروس كورونا، حظيت بمتابعة أزيد من مليون و359 ألف مشاهدأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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