حوادث
الحبس لمعنف زوجته بإيمنتانوت
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، ضواحي مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة شخص متابع من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق الزوجة وإعطاء قدوة سيئة للأبناء، بثمانية شهور حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، مع الصائر والإجبارأكمل القراءة »
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