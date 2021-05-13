حوادث
تفكيك عصابة لسرقة السيارات بطنجة
تستهدف العربات المعروضة للبيع على الأنترنت وتسطو عليها بعقود مزورة وشيكات دون رصيد أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي بالمدينة، للاشتباه في تورطهم في جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتعدد السرقات بطرق احتيالية عن طريق شبكة الأنترنت وإصدارأكمل القراءة »
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