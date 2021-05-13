الرياضة
اكتتاب بـ “الواف” لصرف المستحقات
الجامعي: نحفز اللاعبين في انتظار التوصل بـ 100 مليون فرضت الأزمة المالية التي يعيشها الوداد الفاسي لكرة القدم على أعضاء مكتبه المسير الاكتتاب، من أجل أداء راتب شهرين للاعبين والطاقم التقني والمستخدمين وصرف منح ثلاث مباريات، وواجبات التعويض عن السكن. وصرح الرئيس حسن الجامعي ل”الصباح” أن المسيرين يسابقون الزمن منأكمل القراءة »
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