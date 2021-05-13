الرياضة
طائرة رونالدو تشد الأنظار
شد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينيا رودريغيز، الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورة نشرتها جورجينيا على صفحتها الخاصة في “إنستغرام”. وبات رونالدو الأكثر متابعة على موقع التواصل نفسه، إذ أصبحت صوره تلقى متابعة قياسية في كل أرجاء العالم، وكانت هذه الصورة أفضل مثال على ذلك. ورغم كثرة المعجبينأكمل القراءة »
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