الرياضة
السيتي يفاوض ليفاندوفسكي
رغم الأزمة المالية الخانقة التي تضرب الأندية العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا، يواصل مانشستر سيتي استمالة نجوم الكرة في أوربا، إذ أعلنت الصحف الألمانية والإنجليزية، عن موافقة الدولي البولوني، أفضل لاعب في العالم السنة الماضية، روبر ليفاندوفسكي، للانتقال إلى “البريمير ليغ”. وأحدث الخبر زلزالا في إنجلترا والعالم، إذ تساءلت الجماهيرأكمل القراءة »
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