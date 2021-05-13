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الرياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة “لوريوس”

منذ 19 ساعة
فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة “لوريوس” للإلهام الرياضي. وأعلن النجم البرتغالي السابق لويس فيغو، عن الفائز بالجائزة، قائلا إن اختيار صلاح جاء “بفضل مساهماته وتبرعاته خارج كرة القدم، في المجال الاجتماعي، وكذلك لجهوده في نشر التوعية بحقوق المرأة”. وعبر صلاح عن سعادته بالتتويج بالجائزة، مبرزا أنه فخورأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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