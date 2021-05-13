الرياضة
احتفالات حكيمي متواصلة
تتواصل احتفالات الدولي المغربي أشرف حكيمي، وزملائه، بلقب إنتر ميلان للدوري الإيطالي. وينشر الحساب الرسمي للفريق الإيطالي صورا يوميا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ترصد احتفالات لاعبيه باللقب، داخل النادي وخارجه. واستغل أنصار جماهير إنتر، نشر صور حكيمي، للتنويه بموسمه الرائع رفقة إنتر، إذ منهم من اعتبر انتدابه للفريق “أفضلأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.