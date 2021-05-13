fbpx
الرياضة

احتفالات حكيمي متواصلة

منذ 18 ساعة
تتواصل احتفالات الدولي المغربي أشرف حكيمي، وزملائه، بلقب إنتر ميلان للدوري الإيطالي. وينشر الحساب الرسمي للفريق الإيطالي صورا يوميا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ترصد احتفالات لاعبيه باللقب، داخل النادي وخارجه. واستغل أنصار جماهير إنتر، نشر صور حكيمي، للتنويه بموسمه الرائع رفقة إنتر، إذ منهم من اعتبر انتدابه للفريق “أفضلأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى