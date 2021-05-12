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اذاعة وتلفزيون

بوحسين في الفيدرالية الدولية للممثلين

منذ 18 ساعة
أعيد انتخاب المغرب لولاية جديدة ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين على هامش فعاليات المؤتمر 22 للفيدرالية، الذي نظم خلال الفترة مابين 4 و7 ماي الجاري عبر تقنية النتاظر المرئي. وذكر بلاغ للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، التي شاركت في المؤتمر ممثلة برئيسها مسعود بوحسين، أن المغرب سيشغل عضوية اللجنةأكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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