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بوحسين في الفيدرالية الدولية للممثلين
أعيد انتخاب المغرب لولاية جديدة ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين على هامش فعاليات المؤتمر 22 للفيدرالية، الذي نظم خلال الفترة مابين 4 و7 ماي الجاري عبر تقنية النتاظر المرئي. وذكر بلاغ للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، التي شاركت في المؤتمر ممثلة برئيسها مسعود بوحسين، أن المغرب سيشغل عضوية اللجنةأكمل القراءة »
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