حوادث
الرشوة والابتزاز يطيحان بخليفة قائد
طالب مرتفقا بـ 600 درهم مقابل وثيقة إدارية وكمين أسقطه في حالة تلبس أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس (الأحد)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات التابعة لمقاطعة جيليز، بعد تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. وحسب مصادر «الصباح»، فإن إيقاف المتهم،أكمل القراءة »
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