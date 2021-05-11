حوادث
المؤبد لقاتل والده
قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، بتخفيض الحكم الابتدائي القاضي بإدانة قاتل والده، من عقوبة الإعدام إلى المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد. وعدلت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي، بعدما اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه في حقه، المتعلقة بتوجيهه الضرب الجرح بواسطة السلاح لوالده، بعدأكمل القراءة »
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