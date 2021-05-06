قررت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم “فيفا قطر 2022” التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والحاجة إلى ضمان ظروف اللعب المثلى لجميع الفرق المشاركة.

وتابعت أن التصفيات ستقام في فترات التوقف الدولي الحالية في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021 ومارس 2022.

وأكد البيان أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “تعيد تقييم البروتوكولات والعمليات التي من شأنها تعزيز تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بكوفيد 19 بما في ذلك التركيز بشكل خاص على اختبارات ما قبل المباراة والتي كانت مصدرا لبعض التحديات في الجولات الدولية السابقة”.

وخلص إلى أنه “سيتم تقديم التفاصيل الكاملة عن جدول المباريات المحدث في الوقت المناسب”.

(ومع)