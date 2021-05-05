نسبة الملء بسدود الحوض المائي لأم الربيع تبلغ 15ر24 في المائة

بلغت حقينة السدود التسعة الرئيسية بحوض أم الربيع إلى غاية اليوم 19ر1 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء من 15ر24 في المائة وذلك وفق بيانات الرصد اليومي.

وما يزال هذا الرقم أقل قليلا عما كان مسجلا خلال الفترة نفسها من العام 2020 حيث بلغت الحقينة 26ر1 مليار متر مكعب، بنسبة ملء تقدر بحوالي 58ر25 في المائة.

وسجل سد بين الويدان أعلى نسبة ملء تقدر ب8ر36 في المائة ، بحجم يصل إلى 7ر447 مليون متر مكعب.

وفي 5 ماي من العام الماضي، كانت حقينة هذا السد تبلغ 9ر467 مليون متر مكعب بنسبة ملء تناهز 5ر38 في المائة.

ويأتي سد المسيرة في المرتبة الثانية بحقينة تبلغ 6ر325 مليون متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء 3ر12 في المائة في مقابل 17 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي (9ر450 مليون متر مكعب).

أما نسبة ملء سد أحمد الحنصالي، فقد سجلت 8ر35 في المائة (4ر239 مليون متر مكعب).

وبإجمالي حقينة من 01ر1 مليار متر مكعب، تمثل هذه السدود الثلاثة نسبة 83ر84 في المائة من المياه المتوفرة حاليا بمختلف حقينات سدود الحوض المائي لأم الربيع.

ويأتي سد الحسن الأول في الرتبة الرابعة على مستوى الحوض بحقينة من 8ر83 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 5ر35 في المائة) متبوعا بسد مولاي يوسف بحقينة 3ر80 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 2ر65 في المائة).