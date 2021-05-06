الأولى
تلاعبات بقروض “انطلاقة”
الاستعانة بفواتير مزورة ووسطاء لتحويل الاعتمادات المالية وتوظيفها في أغراض شخصية حول مستفيدون قروض “انطلاقة” عن الغاية التي منحت من أجلها، واستغلوها لاقتناء أغراض شخصية بطرق احتيالية وتواطؤ من جهات أخرى. وأكدت مصادر “الصباح” أن هناك مكاتب استشارة مالية تعرض خدماتها على طالبي تمويلات “انطلاقة” لمساعدتهم على تغيير وجهة الأموالأكمل القراءة »
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