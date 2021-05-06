الصباح الفني
بنلعربي: “أطلانتيك” فضاء للحرية والاختلاف
تعشق ليلى بنلعربي “الميكروفون”، وتجد متعة في إعداد وتقديم برنامج “بوليميك على أطلانتيك” بإذاعة “أطلانتيك” التابعة لمؤسسة “إيكو ميديا”. في الدردشة التالية تتحدث بنلعربي عن البرنامج وخصوصيته وعملها في الإذاعة ورؤيتها للمهنة. ما سبب انتقال برنامج “حريتك على أطلانتيك” إلى “بوليميك”؟ ارتأت إدارة المؤسسة الإعلامية “إيكوميديا” أن يرتدي برنامج “حريتكأكمل القراءة »
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