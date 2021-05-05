الأولى
التفتيش يستنفر القضاة
أثارت مسودة مشروع المفتشية العامة للشؤون القضائية، سجالا بشأن المقاربة التشاركية في صياغتها، ومدى التزامها بالمبادئ الدستورية، والضمانات الممنوحة للقضاة موضوع التفتيش أو الاستماع. واعتبر بعض القضاة أن المسودة التي انتظروها طويلا لاستكمال التنزيل الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية، لم تعتمد على المقاربة التشاركية بإشراك القضاة في صياغتها، بالنظر إلى أنأكمل القراءة »
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