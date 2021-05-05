وطنية
الداخلية تنتبه لـ “عزلة” موظفي الجماعات
لم يستوعب موظفو الجماعات الترابية بعد مستجدات الإدارة، إذ ما يزال جلهم يتعامل بالعقلية القديمة، السائدة قبل إصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما يساهم في تعطيل مصالح المواطنين والشركات، ودفع هذا الأمر وزارة الداخلية إلى إطلاق حملة من أجل تكوين موظفي الجماعات، قصد التأقلم مع الوضع الجديد.أكمل القراءة »
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