الرياضة
حكيمي: زيدان وبيريز لم يهنئاني
عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، في تصريحات صحافية عن امتعاضه من عدم التوصل بتهنئة من زين الدين زيدان، مدربه السابق في الريال، ورئيسه فلورنتينو بيريز، بعد الفوز بالدوري الإيطالي. وتابع حكيمي، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، “تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء والأقارب. أشعر بالإحباط، لعدم تهنئتيأكمل القراءة »
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