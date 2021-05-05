الرياضة
العرب يضغطون للاستفادة من محترفي أوربا
طلب الاتحاد العربي لكرة القدم، من الاتحاد الدولي «فيفا»، بذل مجهود لإقناع الأندية الأوربية، من أجل تسريح لاعبيها في دجنبر المقبل، للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات. وتحاول الاتحادات العربية استغلال رعاية الاتحاد الدولي للمسابقة، في سابقة تاريخية، من أجل الضغط على الأندية الأوربية لتسريح لاعبيها، علما أن جل اللاعبين المتميزينأكمل القراءة »
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