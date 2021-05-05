fbpx
الرياضة

العرب يضغطون للاستفادة من محترفي أوربا

منذ 23 ثانية
طلب الاتحاد العربي لكرة القدم، من الاتحاد الدولي «فيفا»، بذل مجهود لإقناع الأندية الأوربية، من أجل تسريح لاعبيها في دجنبر المقبل، للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات. وتحاول الاتحادات العربية استغلال رعاية الاتحاد الدولي للمسابقة، في سابقة تاريخية، من أجل الضغط على الأندية الأوربية لتسريح لاعبيها، علما أن جل اللاعبين المتميزينأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 23 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى