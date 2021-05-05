وطنية
حزب عرشان يستقطب وجوها انتخابية وازنة
ساند أخنوش ضد الأصوات النشاز ويراهن على تشكيل فريق نيابي تمكن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية من استقطاب وجوه انتخابية وازنة، لم تحجز لنفسها مكانا في أحزابها القديمة، بسبب القاسم الانتخابي، الذي قلص حظوظ حصولها على التزكية. واستقطب الحزب نفسه أعضاء من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدمأكمل القراءة »
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