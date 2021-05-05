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الرياضة

إدارية الرباط تصفع معهد مولاي رشيد

منذ 3 ثواني
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار مجلس مؤسسة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة “معهد مولاي رشيد”، ضد محمد مومن، أستاذ التعليم العالي، القاضي باستبعاده من مهمة منسق سلك الإجازة والماستر. وقررت المحكمة الإدارية، أول أمس (الاثنين)، إلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، الشيء الذي شكلأكمل القراءة »


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منذ 3 ثواني
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