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اذاعة وتلفزيون

مهنيو الدراما ينتفضون

منذ 12 ثانية
قالوا إن المستائين من أعمال رمضانية لهم مبررات واهية  دخلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، على خط الاتهامات التي وجهت لبعض الأعمال الرمضانية،  بالإساءة  لفئات مهنية، معتبرة ذلك محاولات غير مفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني. وقالت النقابة إن الذين وجهوا اتهامات لبعضأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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