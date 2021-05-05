الرياضة
عصبة جديدة بطنجة تطوان الحسيمة
أشعرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رؤساء أندية كرة القدم المنتمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعقد الجمع العام الانتخابي للعصبة الثلاثاء 18 ماي الجاري. وسيتم خلال الجمع انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري للعصبة بتسميتها الجديدة عن طريق الاقتراع باللائحة. وفتحت الجامعة باب الترشح لرئاسة المكتب المديري، طبقا لمقتضيات المادة 24أكمل القراءة »
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