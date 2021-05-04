الأولى
رجال أعمال ممنوعون من السفر
شبهات بتورطهم في غسل أموال والتدقيق في وثائق معاملات بـ 300 مليار منع رجال أعمال ومقاولون من مغادرة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في شبكة الاتجار الدولي للمخدرات. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق برجال أعمال يملكون شركات للاستيراد والتصدير توجد مقراتها بالبيضاء وطنجة والجديدة، أبانت التحريات الأولية أنهم على اتصالأكمل القراءة »
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