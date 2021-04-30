بورصة البيضاء تنهي الأسبوع في الأخضر

أنهت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع ارتفاع طفيف، مستفيدة من الأداء الجيد بشكل خاص لقطاعات “خدمات المجتمع “، و”النفط والغاز”، و”شركات المساهمة”.

ففي نهاية جلسة اليوم، سجل المؤشر الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0,10 في المائة، محققا 11.811,23 نقطة، وسجل (MSI20)، نموا بنسبة 0,05 في المائة ليستقر في 963,73 نقطة، وبدوره سجل ماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ارتفاعا بنسبة 0,10 في المائة ليصل إلى 9.602,67 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، خسر مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، بنسبة 0,09 في المائة، ليستقر في 10.889,36 نقطة. وارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” 0,04 في المائة ليصل إلى 10.085,90 نقطة.

وحقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، نموا بنسبة 0,07 في المائة ليصل إلى 897,75 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، أنهى 12 قطاعا على ارتفاع، مقابل 9 على انخفاض، فيما لم تظهر قطاعات “النقل” و”التجهيز الإلكتروني والكهربائي” و”الصناعة الصيدلية” أي تغيير.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 355,42 مليون درهم، سجلت كلها في السوق المركزي، فيما استقرت رأسملة البورصة في 611,04 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “فيني بروسيت” (زائد 3,99 في المائة)، و”ليدك” (زائد 3,99 في المائة)، و”أفريقيا غاز” (زائد 2,76 في المائة)، و”أوطوهال” (زائد 2,74 في المائة)، و”ليسيور كريسطال” (زائد 2,21 في المائة).

بينما سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من “إيكدوم” (ناقص 3,97 في المائة)، و”مجموعة م2م” (ناقص 3,90 في المائة)، و”ستروك للصناعة” (ناقص 2,83 في المائة)، و”دلاتر لفيفي المغرب” (ناقص 2,27 في المائة)، و”إقامات دار السعادة” (ناقص 1,96 في المائة).

(ومع)