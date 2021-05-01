مجتمع
شركات القروض والتأمين في قفص الاتهام
طالبت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، والفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الحكومة وجميع القطاعات الوزارية الوصية، بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المقاولات والأجراء، والتدخل من أجل إنقاذها من الإفلاس، من خلال تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع. وأكدت الفدراليتان، أن حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأنأكمل القراءة »
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