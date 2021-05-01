الرياضة
المحمدية يحرج الوداد بـ “دونور”
نزيف النقاط متواصل بالفريق الأحمر ومواجهة ثانية بينهما الأربعاء واصل الوداد الرياضي نزيف النقاط، أول أمس (الخميس)، بعد التعادل أمام شباب المحمدية بهدف لمثله، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة 14 من البطولة الوطنية. ولم ينتظر الشباب طويلا لتسجيل الهدف الأول، بواسطة أسامة المليوي في الدقيقة السابقة، مستغلا خطأ فيأكمل القراءة »
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